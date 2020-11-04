Коронавирус Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу

2020-11-04 20:00 675

Турецкие исследователи выяснили, что одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

"Заложенность ушей – не такой уж и редкий симптом COVID-19", - сообщила она.

Турецкие ученые изучили симптомы 172 пациентов с коронавирусом и обнаружили у 31 человека заложенность ушей.

Эпидемиолог заявила, что заложенность ушей может возникнуть и при ОРВИ и тогда данный симптом должен пройти через несколько дней. Если же появляется боль в ушах, нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

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