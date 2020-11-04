Коронавирус Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу

2020-11-04 20:00 675

 

Турецкие исследователи выяснили, что одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

"Заложенность ушей – не такой уж и редкий симптом COVID-19", - сообщила она.

Турецкие ученые изучили симптомы 172 пациентов с коронавирусом и обнаружили у 31 человека заложенность ушей.

Эпидемиолог заявила, что заложенность ушей может возникнуть и при ОРВИ и тогда данный симптом должен пройти через несколько дней. Если же появляется боль в ушах, нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В ВОЗ рассказали о простом способе отличить коронавирус от сезонного гриппа

2020-11-04 14:45 678

Выявлен новый признак заражения китайским коронавирусом

2020-11-02 09:38 864

В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября

2020-11-01 10:57 906

Специалисты назвали общий симптом у большинства больных COVID-19

2020-10-28 21:00 927

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло

2020-11-04 20:30 405

Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу

2020-11-04 20:00 675

Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина

2020-11-04 19:00 474

В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать

2020-11-04 18:00 588
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло 2020-11-04 20:30 405
Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу 2020-11-04 20:00 675
Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина 2020-11-04 19:00 474
В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать 2020-11-04 18:00 588

Лента

08:10 В Конституционном суде зарегистрировали заявление об отставке 11 судей КСУ
22:00 Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."
21:30 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода
21:00 Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении
20:30 Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло
20:00 Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу
19:30 Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе
19:00 Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина
18:30 В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется
18:00 В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать