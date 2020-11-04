Экономика Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."

2020-11-04 22:00 858

 

Эксперты раскрыли, к какому курсу доллара готовиться украинцам в дальнейшем

До конца 2020 года курс доллара удивит украинцев. К чему же готовиться населению рассказал экономист Михаил Кухар.

По словам эксперта, курс не должен обвалиться в пропасть, ведь природный коридор по макропоказателям в этом году - 27-29 грн. На данный момент в Украине доллар стоит примерно 28 грн и до конца года его рост прогнозируется до 28-28,5 грн/дол, пишет ukranews.com. Вероятнее всего, в конце декабря стоит ожидать 28,1 грн/дол.

Этот год в Украине - год притока валюты в Украину, так как спрос на валюту формируют импортеры.

В частности, в этом году на энергетический импорт потратили примерно в два раза меньше, чем в предыдущие годы.

"Экспортная выручка идет в страну… Летом НБУ выкупал от 0,5 млрд долларов до 1 млрд долларов в месяц", - сообщил экономист.

Кухар отметил, что население перестало активно покупать импортные товары.

Напомним, 4 ноября, 1 дол можно было купить за 28,6 грн, в то время, как днем раньше доллар продавали за 28,58 грн. Для тех, кто осуществляет обмен валюты в небольших объемах, эта разница не будет существенной. Но для больших сумм станет ощутимой.

Европейскую валюту можно было купить за 33,48 грн, хотя днем раньше ее продавали за 33,29 грн. Таким образом, всего за день евро подскочил в цене на 19 копеек.

Ранее мы писали, что инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден в том, что гривна все равно ослабнет, вне зависимости от того, кто станет новым президентом США – Джо Байден или Дональд Трамп.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Гривна ушла в крутое пике, Нацбанк принял экстренные меры: будет ли доллар по 30

2020-11-03 20:00 1647

Курс валют на 2 ноября: евро дешевеет, а доллар снова подорожал

2020-11-02 13:41 831

Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…»

2020-10-31 13:00 5085

Курс гривни на межбанке опустился до трехлетнего минимума

2020-10-29 18:00 1473

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."

2020-11-04 22:00 858

Локдауны во Франции и Германии стали причиной резкого падения цен на нефть

2020-11-02 14:12 900

Курс валют на 2 ноября: евро дешевеет, а доллар снова подорожал

2020-11-02 13:41 831

Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…»

2020-10-31 13:00 5085
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..." 2020-11-04 22:00 858
Локдауны во Франции и Германии стали причиной резкого падения цен на нефть 2020-11-02 14:12 900
Курс валют на 2 ноября: евро дешевеет, а доллар снова подорожал 2020-11-02 13:41 831
Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…» 2020-10-31 13:00 5085

Лента

08:10 В Конституционном суде зарегистрировали заявление об отставке 11 судей КСУ
22:00 Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."
21:30 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода
21:00 Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении
20:30 Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло
20:00 Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу
19:30 Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе
19:00 Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина
18:30 В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется
18:00 В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать