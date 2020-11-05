Политика Байден уже получил рекордное число голосов в истории выборов в США

2020-11-05 09:11 330

Кандидат в президенты США Джо Байден еще до завершения подсчета бюллетеней получил рекордное число голосов избирателей в истории выборов в Штатах.

Как сообщает Fox News, Байдена поддержали 69 759 833 гражданина США и сейчас он опережает действующего президента Дональда Трампа.

Кроме того, общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

Кроме того, Байден уже побил рекорд бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, установленный в 2008 году. Также Байден обогнал Трампа в двух ключевых штатах. В штатах все еще идет подсчет голосов, так как из-за пандемии многие избиратели предпочли проголосовать по почте.

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