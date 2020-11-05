В Офисе президента Украины ликвидировали одну из ключевых должностей

Президент Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы офиса президента, создав при этом две службы при своем ОПУ. Соответствующий указ уже опубликован на сайте офиса главы государства .
Кабинет руководителя ОП был дополнен Службой государственного протокола и церемониала и Службой мониторинга и управления рисками.
Также Зеленский подписал указ, ликвидирующий Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации.
Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Зеленского.
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