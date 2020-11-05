Политика В Офисе президента Украины ликвидировали одну из ключевых должностей

2020-11-05 11:12 240

Президент Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы офиса президента, создав при этом две службы при своем ОПУ. Соответствующий указ уже опубликован на сайте офиса главы государства .

Кабинет руководителя ОП был дополнен Службой государственного протокола и церемониала и Службой мониторинга и управления рисками.

Также Зеленский подписал указ, ликвидирующий Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации.

Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Зеленского.

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