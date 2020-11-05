Коронавирус Остановка транспорта и комендантский час - в МОЗ раскрыли планы Кабмина

2020-11-05 11:43 327

Глава МОЗ Максим Степанов заверил, что в ближайшее время правительство не намерено останавливать работу транспорта в стране или объявлять комендантский час в рамках карантинных мероприятий.

"Такая мера, как остановка транспорта по всей стране, пока не рассматривалась. Комендантский час определен в законодательстве.

Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Раде", - рассказал чиновник в эфире "Украина 24".

Также он отметил, что Кабмин стремится найти баланс между мерами защиты от коронавируса и работой обычных людей. Ведь если ввести жесткий локдаун на недели и на месяц, много людей могут остаться без работы.

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