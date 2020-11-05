Коронавирус От осложнений коронавируса за сутки умерло рекордное количество зараженных

2020-11-05 14:12 306

По данным статпортала Worldometer, за минувшие сутки в мире от осложнений коронавирусной болезни умерло рекордное количество людей - 9067, больше всего в США (1201 человек). 

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 октября, когда жертвами инфекции нового типа стал 8831 житель планеты. 

Также за предыдущие сутки выявили 570 934 новых случая инфицирования - число, близкое к антирекорду (573 000 заражений COVID-19 диагностировали 29 октября).

По состоянию на 5 ноября, в мире подтверждено 48,4 миллиона случаев коронавируса, из них 34,7 миллиона закончились выздоровлением и 1,2 миллиона - смертью пациентов.

Лидерами по заболеваемости в мире по-прежнему остаются США (9,8 миллиона), Индия (8,4) и Бразилия (5,6). Еще шесть стран мира зафиксировали более миллиона COVID-инфицированных - Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Британия. Украина занимает 21 место в мире и девятое в Европе по заболеваемости (420 617 случаев). 

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