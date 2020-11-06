Коронавирус Премьер Швеции ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным Covid-19

2020-11-06 14:15 171

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и его жена ушли на самоизоляцию после того, как человек из его окружения контактировал с инфицированным Covid-19. 

"Человек в моем окружении, в свою очередь, общался с человеком, у которого подтвержден Сovid-19. У него отрицательный тест, но по совету врачей, мы с супругой Уллой держим изоляцию до дальнейшего уведомления. Я работаю удаленно", - сообщил Левен в своем Facebook.

Он также отметил, что чувствует себя хорошо, симптомы вируса отсутствуют, однако в соответствии с рекомендациям органов здравоохранения они планируют сдать тест на коронавирус.

"У нас все хорошо, симптомов нет. В соответствии с рекомендациями органов здравоохранения мы как можно скорее сдадим тест на коронавирус... Это единственный ответственный шаг, который можно сделать в этой ситуации", - признал премьер.

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