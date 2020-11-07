Коронавирус Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши

2020-11-07 10:30 231

Даже неполное соблюдение введенных ограничений позволяет иметь в два раза более низкие показатели суточной заболеваемости, по словам главы Минздрава.



Введенные в Украине карантинные ограничения сдерживают распространение коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера, сообщило информагентство РБК-Украина.



"Карантин, который у нас действует даже при несоблюдении правил позволяет сегодня иметь 10 тыс., а не 20 тыс., как в соседней Польше. Это позволяет нам готовить медицинскую систему", - сказал глава Минздрава.



Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин пока не рассматривает введение полного жесткого карантина по аналогии с весенним.



Напомним, Кабинет министров получил от Минздрава рекомендации по усилению карантина в Украине и рассмотрел их на внеочередном заседании в пятницу, 6 ноября.

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