Коронавирус ВОЗ: Миру пора готовиться к новой пандемии

2020-11-07 11:30 219

 

Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру пора начинать готовиться к новой пандемии, сообщает CNN.

В ВОЗ добавили, что это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.

Стоит отметить, что собрание Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

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