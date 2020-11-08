Коронавирус Ограничения из-за COVID-19 привели к вспышкам полиомиелита и кори - ВОЗ

2020-11-08 13:30 249

Поскольку сейчас все усилия направлены на борьбу с коронавирусом, в ближайшем будущем мир может ждать массовое заболевание полиомиелитом и корью, так как программы по их сдерживанию приостановлены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19 и ресурсы, направляемые на сдерживание распространения и преодоления инфекции, сдерживают программы иммунизации. А это, в свою очередь, приводит к вспышкам полиомиелита и кори среди детей в бедных странах мира, пишет Reuters.

"Хотя мир внимательно наблюдает, как ученые работают над обеспечением безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, важно, чтобы все дети получали уже доступные спасительные вакцины", - заявил в Женеве во время брифинга ВОЗ ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, в начале 2020 года Африку объявили свободной от полиомиелита благодаря упорной работе правительств, медиков и организаций.

Однако с началом пандемии программы иммунизации, подобные тем, которые остановили распространение на континенте полиомиелит, были приостановлены. В результате этого дети в районах, где наблюдается высокий риск заражения полиомиелитом, корью и пневмонией, остались без помощи.

В итоге – в регионах начались вспышки данных заболеваний.

По мнению гендиректора ВОЗ, если сейчас отказаться от искоренения полиомиелита, то в ближайшем будущем болезнь проявит себя в глобальном масштабе.

Также, по словам Тедроса, еще до начала эпидемии коронавирусной инфекции, во всем мире массово наблюдалось заражение корью.

"В прошлом году наблюдалось наибольшее количество новых заражений за последние два десятилетия", - заявил Тедрос Адханом Гебреесус.

Он назвал страны, где следует ожидать вспышки кори, - Пакистан и Афганистан, а также некоторые районы Африки, где не успели в полной мере провести вакцинацию.

Напомним, что Франция и Италия обновили рекорды по приросту коронавируса. С начала пандемии более 39 тысяч французов и 40 тысяч итальянцев умерли от осложнений коронавирусной болезни.

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