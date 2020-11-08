Экономика НБУ резко изменил курс валют, сокрушительный удар по доллару и евро: что будет с гривной

2020-11-08 14:00 162

 

Курс валют в Украине 8 ноября застынет перед грандиозным падением, гривна за выходные наберется смелости

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Сто долларов с понедельника упадут на 22,68 гривны. Евро хоть и не так много, но упадут: экономисты прогнозируют понижение на 15,74 пункта.

Курс валют в Украине 8 ноября, согласно прогнозу, будет следующим:

100 долларов – 2813,75 грн;

100 евро – 3342,45 грн.

Гривна, на удивление, пропустит несколько ударов от российского рубля. Десять из них можно будет купить за 3,6649 грн.

Как мы рассказывали до этого, в Украине намерено пытаются поднять курс доллара.

По словам экономиста Андрея Новака, уровень жизни в Украине считается одним из худших в Европе.

"Мы уже опустились ниже Молдовы и опускаться еще есть куда. Это одно из последствий курсовой политики. Ранее прозвучала такая фраза: "30 гривен за доллар - это нормально". Ясно, что это не президент придумал. Очевидно, что он в экономике не разбирается, а тем более в финансовых балансах", - отметил он.

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