Политика МИД Ирана иронично отреагировал на поражение Трампа на выборах

2020-11-09 14:45 45

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя исход выборов в США, констатировал, что президенту США Дональду Трампу, известному своей враждебной политикой в отношении Тегерана, все же придется покинуть свой пост.

Соответствующее заявление Зариф опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Трамп ушел, а мы и наши соседи останемся. Ставки на иностранцев не приносят безопасности и разочаровывают. Мы протягиваем руки нашим соседям, чтобы сотрудничать в достижении общих интересов наших народов и стран", - отметил Зариф.

От имени своей страны он призвал соседние государства к диалогу как единственному способу положить конец разногласиям и трениям, чтобы построить лучшее будущее для региона.

Тем временем, администрация действующего президента США Дональда Трампа в координации с Израилем и несколькими странами Персидского залива готовит план введения нового пакета санкций в отношении Ирана за 10 недель, оставшихся до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Напомним, отношения между Ираном и США обострились при администрации Трампа, особенно после выхода Вашингтона в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действия - соглашения, заключенного в 2015 году между США, Россией, КНР, Великобританией, Францией, а также Германией. США восстановили экономические санкции против Ирана, и дополняли их.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Диктатор Мадуро заявил, что ему больно из-за предательства Трампа

2020-11-09 14:11 93

Трамп не сдался, его адвокаты готовят судебные иски по нарушениям на выборах

2020-11-09 13:12 54

В США готовятся к инаугурации нового лидера - Байден стал старейшим президентом в истории США

2020-11-09 11:16 78

Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа

2020-11-09 10:14 945

Еще новости в разделе "Политика"

Тихановская заявила, что поддерживает Украину в вопросе Крыма

2020-11-09 17:30 39

МИД Ирана иронично отреагировал на поражение Трампа на выборах

2020-11-09 14:45 45

Трамп не сдался, его адвокаты готовят судебные иски по нарушениям на выборах

2020-11-09 13:12 54

В США готовятся к инаугурации нового лидера - Байден стал старейшим президентом в истории США

2020-11-09 11:16 78
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Тихановская заявила, что поддерживает Украину в вопросе Крыма 2020-11-09 17:30 39
МИД Ирана иронично отреагировал на поражение Трампа на выборах 2020-11-09 14:45 45
Трамп не сдался, его адвокаты готовят судебные иски по нарушениям на выборах 2020-11-09 13:12 54
В США готовятся к инаугурации нового лидера - Байден стал старейшим президентом в истории США 2020-11-09 11:16 78

Лента

20:00 Степанов уточнил, каким будет карантин «выходного дня» в Украине
19:30 Иммунитет защищает три месяца: эпидемиолог разъяснила, сколько еще в Украине будет "жить" COVID-19
19:00 В Украине прекращают плановые операции в больницах из-за коронавируса: названа дата
18:30 Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки: "Будут направлены..."
18:00 У Зеленского обнаружили коронавирус
17:30 Тихановская заявила, что поддерживает Украину в вопросе Крыма
17:00 Когда больные коронавирусом перестают быть заразными: детальное разъяснение Минздрава
видео 16:30 Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту
15:46 Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19
15:14 В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак