Политика МИД Ирана иронично отреагировал на поражение Трампа на выборах

2020-11-09 14:45 45

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя исход выборов в США, констатировал, что президенту США Дональду Трампу, известному своей враждебной политикой в отношении Тегерана, все же придется покинуть свой пост.

Соответствующее заявление Зариф опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Трамп ушел, а мы и наши соседи останемся. Ставки на иностранцев не приносят безопасности и разочаровывают. Мы протягиваем руки нашим соседям, чтобы сотрудничать в достижении общих интересов наших народов и стран", - отметил Зариф.

От имени своей страны он призвал соседние государства к диалогу как единственному способу положить конец разногласиям и трениям, чтобы построить лучшее будущее для региона.

Тем временем, администрация действующего президента США Дональда Трампа в координации с Израилем и несколькими странами Персидского залива готовит план введения нового пакета санкций в отношении Ирана за 10 недель, оставшихся до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Напомним, отношения между Ираном и США обострились при администрации Трампа, особенно после выхода Вашингтона в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действия - соглашения, заключенного в 2015 году между США, Россией, КНР, Великобританией, Францией, а также Германией. США восстановили экономические санкции против Ирана, и дополняли их.

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