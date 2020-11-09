Мир видео Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту

2020-11-09 16:30 66

 

В Нагорном Карабахе признали потерю города Шуши, находящегося в 11 километрах от Степанакерта.

Азербайджанские войска приближаются к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян в Facebook в понедельник, 9 ноября.

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал он.

Погосян заявил, что необходимо приложить все усилия в Степанакерте и по другим направлениям, "если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, чтобы Арцах был сохранен".

Как известно, город Шуши находится в 11 км от столицы НКР Степанакерта. О взятии города накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но в Армении заявили, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео из города Шуши.

 

Также азербайджанские военные публикуют видео применения дронов-камикадзе.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе

2020-11-04 19:30 1164

В Карабахе армянская армия понесла крупные потери — Минобороны Азербайджана

2020-10-25 11:00 1734

Путин ввел войска в Беларусь, 14-16 тысяч человек уже в стране - эксперт

2020-08-19 14:00 2841

Лукашенко перебрасывает войска из-за бригад НАТО вблизи границ Беларуси

2020-08-16 13:00 2793

Еще новости в разделе "Мир"

видео Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту

2020-11-09 16:30 66

В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак

2020-11-09 15:14 63

Диктатор Мадуро заявил, что ему больно из-за предательства Трампа

2020-11-09 14:11 93

Азербайджан нанес удары на основных направлениях фронта в Нагорном Карабахе

2020-11-09 12:43 300
Все статьи раздела "Мир"

Мир

видео Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту 2020-11-09 16:30 66
В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак 2020-11-09 15:14 63
Диктатор Мадуро заявил, что ему больно из-за предательства Трампа 2020-11-09 14:11 93
Азербайджан нанес удары на основных направлениях фронта в Нагорном Карабахе 2020-11-09 12:43 300

Лента

20:00 Степанов уточнил, каким будет карантин «выходного дня» в Украине
19:30 Иммунитет защищает три месяца: эпидемиолог разъяснила, сколько еще в Украине будет "жить" COVID-19
19:00 В Украине прекращают плановые операции в больницах из-за коронавируса: названа дата
18:30 Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки: "Будут направлены..."
18:00 У Зеленского обнаружили коронавирус
17:30 Тихановская заявила, что поддерживает Украину в вопросе Крыма
17:00 Когда больные коронавирусом перестают быть заразными: детальное разъяснение Минздрава
видео 16:30 Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту
15:46 Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19
15:14 В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак