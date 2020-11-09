Мир видео Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту

2020-11-09 16:30 66

В Нагорном Карабахе признали потерю города Шуши, находящегося в 11 километрах от Степанакерта.

Азербайджанские войска приближаются к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян в Facebook в понедельник, 9 ноября.

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал он.

Погосян заявил, что необходимо приложить все усилия в Степанакерте и по другим направлениям, "если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, чтобы Арцах был сохранен".

Как известно, город Шуши находится в 11 км от столицы НКР Степанакерта. О взятии города накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но в Армении заявили, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео из города Шуши.

Также азербайджанские военные публикуют видео применения дронов-камикадзе.

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