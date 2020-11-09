Ежедневно в Украине фиксируют тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Минздрав назвал три основных критерия завершения лечения пациентов с Covid-19.
Отмечается, что в конце октября были введены новые стандарты. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:
Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;
Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.
Ляшко подчеркнул, что все эти критерии являются равноценными.
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