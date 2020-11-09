Коронавирус Когда больные коронавирусом перестают быть заразными: детальное разъяснение Минздрава

2020-11-09 17:00 429

 

Ежедневно в Украине фиксируют тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Минздрав назвал три основных критерия завершения лечения пациентов с Covid-19.

Отмечается, что в конце октября были введены новые стандарты. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;
Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Ляшко подчеркнул, что все эти критерии являются равноценными.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине прекращают плановые операции в больницах из-за коронавируса: названа дата

2020-11-09 19:00 24

У Зеленского обнаружили коронавирус

2020-11-09 18:00 51

Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19

2020-11-09 15:46 1059

Есть первая страна ЕС, где ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

2020-11-09 13:44 69

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов уточнил, каким будет карантин «выходного дня» в Украине

2020-11-09 20:00 21

Иммунитет защищает три месяца: эпидемиолог разъяснила, сколько еще в Украине будет "жить" COVID-19

2020-11-09 19:30 27

Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки: "Будут направлены..."

2020-11-09 18:30 54

У Зеленского обнаружили коронавирус

2020-11-09 18:00 51
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Степанов уточнил, каким будет карантин «выходного дня» в Украине 2020-11-09 20:00 21
Иммунитет защищает три месяца: эпидемиолог разъяснила, сколько еще в Украине будет "жить" COVID-19 2020-11-09 19:30 27
Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки: "Будут направлены..." 2020-11-09 18:30 54
У Зеленского обнаружили коронавирус 2020-11-09 18:00 51

Лента

20:00 Степанов уточнил, каким будет карантин «выходного дня» в Украине
19:30 Иммунитет защищает три месяца: эпидемиолог разъяснила, сколько еще в Украине будет "жить" COVID-19
19:00 В Украине прекращают плановые операции в больницах из-за коронавируса: названа дата
18:30 Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки: "Будут направлены..."
18:00 У Зеленского обнаружили коронавирус
17:30 Тихановская заявила, что поддерживает Украину в вопросе Крыма
17:00 Когда больные коронавирусом перестают быть заразными: детальное разъяснение Минздрава
видео 16:30 Войска Азербайджана приблизились к Степанакерту
15:46 Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19
15:14 В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак