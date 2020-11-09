Коронавирус Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки: "Будут направлены..."

2020-11-09 18:30 54

 

Во время эпидемии китайского вируса сезонные болезни не дремлют, поэтому украинцев будут вакцинировать

Во время онлайн-брифинга 9 ноября главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому вскоре начнут делать прививки от гриппа, передает Politeka.net. По его словам, в первую очередь вакцину за государственный счет получат медики, работающих в инфекционных больницах и отделениях экстренной помощи.

"Сегодня глобальный дефицит вакцины", - заявил Виктор Ляшко. - "Министерство здравоохранения уже начало развозить первые дозы вакцины против гриппа, которые будут направлены медицинским работникам, которые первыми встречают больных с коронавирусной болезнью. Инфекционные больницы, экстренная медицинская помощь - это те медицинские работники, которые будут приоритетно вакцинированы против гриппа".

Замглавы Минздрава подчеркнул, что в разгар пандемии важно прививаться от инфекционных заболеваний, которые поражают многих украинцев в холодное время года. Он призвал украинцев заботиться о здоровье и защищать организм при помощи вакцин, чтобы не перегружать медучреждения больными гриппом, дифтерией и другими заразными недугами.

"Только путем проведения плановых прививок, а также внеплановых, в случае, если были пропущены эти прививки, мы сможем эффективно и качественно влиять на эпидситуацию", - подытожил Виктор Ляшко на брифинге.

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