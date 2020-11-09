Коронавирус Коронавирус обнаружили у главы Офиса Зеленского

2020-11-09 21:00 48

Вслед за президентом положительный тест на коронавирус получил руководитель его Офиса Ермак.

Вслед за президентом Владимиром Зеленским коронавирус обнаружили у главы его Офиса Андрея Ермака.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - сообщил он в Facebook в понедельник, 9 ноября.

Он напомнил, что на этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата.

"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится - точно не по моей вине", - отметил Ермак.

Отметить, сегодня в ОП сообщали о совещании Зеленского при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и главы СНБО Алексей Данилов. О коронавирусе у участников встречи пока не сообщали.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире