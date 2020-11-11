Политика 79% американцев уже уверены в победе Байдена - чего ждать Украине от нового лидера США

2020-11-11 08:11 18

Большинство американцев считают демократа Джо Байдена победителем на президентских выборах в США, голосование на которых состоялось неделю назад.

Об этом свидетельствуют данные совместного социсследования компании Ipsos и агентства Reuters. Его участниками стали около 1,3 тысячи человек.

По результатам опроса, 79% опрошенных заявили, что в президентской гонке победил Байден. При этом 3% считают, что победитель – действующий президент Дональд Трамп. Еще 13% респондентов уверены, что окончательных итогов выборов пока нет, а 5% - удержались от ответа.

Из числа опрошенных почти все демократы поддержали своего представителя. Кроме того, 60% сторонников Республиканской партии тоже подтвердили победу Байдена.

Опрос также показал, что 72% граждан Америки считают, что проигравший на выборах должен признать поражение, а 60% уверены, что по истечении срока Трампа в январе произойдет мирная передача власти.

Напомним, 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По прогнозам ведущих СМИ, в президентской гонке победил Байден, который уже объявил об этом.

Также Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, в ходе которых поднимался вопрос войны на востоке Украины.

По данным CBS News, в беседе с французским лидером Байден "проявил свою заинтересованность в активизации двусторонних и трансатлантических связей, в том числе через НАТО и Европейский Союз", а также "выразил готовность работать вместе над глобальными проблемами, включая безопасность и развитие в Африке, конфликты в Украине и Сирии, ядерную программу Ирана".

Во время разговора с Джонсоном демократ коснулся таких вопросов, как "сдерживание пандемии коронавируса и обеспечение глобальной безопасности в области здравоохранения; обеспечение устойчивого экономического восстановления; борьба с изменениями климата; укрепление демократии и совместная работа по Западным Балканам и Украине".

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