Политика Власти США расширили санкционный список по Ирану

2020-11-11 11:14 15

Американское правительство внесло в санкционный список по Ирану еще четыре человека и шесть компаний. Внесение в данный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как сообщает пресс-служба Минфина США, эти физические и юридические лица обвиняются в связях с компанией Iran Communication Industries, которая сотрудничает с иранским оборонным ведомством и с 2008 года года находится под санкциями. В связи с этим их внесли сразу в два перечня - по Ирану и в число тех, кого обвиняют в причастности к распространению оружия массового уничтожения.

В "черные" списки попали двое тайванцев и двое иранцев, один из которых - британский подданный. Юридические лица же развивают свою деятельность в ряде стран, в частности, в Иране, ОАЭ, Сингапуре и Китае.

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