Вещевые рынки Украины будут закрываться на выходные

Сегодня было принято решение о введении карантина "выходного дня" с 14 по 30 ноября. В связи с чем в Кабмине сообщили, что все рынки, кроме продуктовых, должны быть закрыты.
Так, при введении карантина, с 00:00 часов субботы и до 00:00 часов понедельника будет запрещена работа вещевых рынков.
"Закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме предприятий торговли продуктами питания", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.
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