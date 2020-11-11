Коронавирус Шмыгаль заявил, что бездействие поведет к тому, что в больницах мест не будет даже в коридорах

2020-11-11 19:30 45

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если не принимать решения, которые подготовило правительство, в частности по карантину выходного дня, то уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека. Об этом он сообщил во время заседания правительства, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

"Наша же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, наша задача - уменьшить поток людей в метро, маршрутных такси, на транспорте, сократить социальные контакты людей в выходные дни с тем, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека", - сказал Шмыгаль.

Премьер-отметил, что при таком течении заболеваемости, если ничего не делать, то к середине декабря мест в больницах не будет даже в коридорах.

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