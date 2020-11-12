Политика В Раде признали, что выходом из кризиса может быть только добровольная отставка судей КСУ

2020-11-12 11:41 119

Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у парламента нет возможности изменить положения о Конституционном суде Украины, потому добровольная отставка судей КСУ — оптимальный выход из конституционного кризиса, который сложился в стране. 

"Нужно вспомнить, что было предпосылками того, что произошло. Изменения в Конституцию, которые были проголосованы предыдущей каденцией Верховной Рады, как раз создали на уровне КСУ закрытую корпорацию", - заявил Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, положения о Конституционном суде Украины закреплены в Конституции, а чтобы внести туда изменения, нужно получить выводы КСУ.

Кроме того, в 13 разделе Конституции, где идет речь о КСУ, сказано, что этот раздел меняется исключительно на основании всеукраинского референдума. Невозможно осуществить и перезапуск суда, потому что решение об этом принимается 2/3 судей КСУ. Таким образом, сложилась замкнутая система, которая породила конституционный кризис.

"Если люди своими действиями довели страну, что она находится в такой ситуации, я думаю, что подход к добровольному внутреннему перезапуску может быть лучшим вариантом", - отметил Стефанчук.

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