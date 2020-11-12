Экономика Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют

2020-11-12 12:44 210

Как сообщает  "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже - на 3 коп.

Сегодня средний курс доллара в украинских обменниках составляет 28,15-28,38 грн.

Определенные изменения произошли и с курсом единой валюты ЕС. Так, за сутки Евро в покупке подешевело на 2 коп., а в продаже - на 6 коп. Наличный курс в обменниках и банках Украины составляет 33,00-33,44 грн.

Напомним, сегодня НБУ изменил курсы основных валют.  Как сообщается на официальном сайте НБУ, регулятор установил на четверг курс доллара на уровне 28,16 грн. Официально доллар подорожал на 4 копейки.

А вот Евро продолжает постепенно дешеветь по отношению к гривне. За сутки курс просел еще на 6 копеек. Официально курс этой валюты сегодня составляет 33,14 грн.

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Подержанные иномарки из ЕС ударили по украинскому рынку электромобилей 2020-11-11 12:16 82
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