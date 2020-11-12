Коронавирус Четыре пенсии за сутки: во сколько обходится лечение от коронавируса в "Феофании"

2020-11-12 18:00 98

Лечение коронавируса Covid-19 в клинике "Феофания", где находится президент Украины Владимир Зеленский, стоит 7800 грн в сутки. В эту сумму входит все лечение по протоколу. Но кладут туда только людей в тяжелом состоянии и сейчас мест нет. Когда в клинике появится возможность принимать новых пациентов - неизвестно.

Об этом "Апострофу" сообщили в контакт-центре клиники. Однако назвать точное количество мест для больных коронавирусом пациентов не смогли.

Согласно протоколу, пациент размещается в отдельной палате. Пациенты с подтвержденным COVID-19 могут размещаться в одной палате.

Консультация терапевта высшей категории обойдется в 440 грн, консультация инфекциониста высшей категории - 460 грн. Дороже стоят консультации специалистов с научными званиями. Бакпосев бронхиального смыва - одно из первых исследований - обойдется в 255 грн.

Определение КОС, рН и газов крови с помощью автоматического анализатора (согласно протоколу, надо провести определение газов артериальной крови для оценки индекса оксигенации) - 150 грн.

Определение билирубина в крови стоит 17 или 25 грн, в зависимости от метода. Глюкозу в крови тоже могут определить за 10 или 20 грн. Прокальцитонин определят за 325 грн, а активность гамма-глутаминтрансферазы в сыворотке крови за 21 грн. Однако не стоит расслабляться - это стоимость только разовых анализов, а протокол лечения рекомендует их делать постоянно. Биохимический анализ крови здесь состоит из 8 пунктов общей стоимостью 138 грн. Неизвестно, какие из них важны при лечении коронавируса, но такой анализ надо сдавать каждый день.

Суточный мониторинг артериального давления стоит 300 грн. Долговременный мониторинг ЭКГ стоит 575 грн. Также в протоколе указано, что необходима пульсоксиметрия - определение уровня кислорода в крови, которой в перечне платных услуг нет.

Размещенный на сайте перечень цен не включает прописанную в протоколах високопотоковую назальную канюлю, неинвазивную вентиляцию легких и рекруитмент-маневр и прон-позицию. Согласно подсчетам, процедуры могут стоить около 1230 грн ежедневно - без учета консультаций врачей и ЭКГ и другого специфического лечения.

Причем, в Феофании используют препараты Ремдесивир и Лопинавир с ритонавиром. Ни один из этих препаратов не является эффективным при коронавирусе и не уменьшает смертность от него.

Отметим, что минимальный размер пенсии в Украине составляет 1889,20 грн, это почти четверть суточного лечения в Феофании, где лечится президент Зеленский.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире