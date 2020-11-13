Политика Украина не признает российских военных в Нагорном Карабахе миротворцами

2020-11-13 15:29 343

Власти РФ, которые оккупировали часть территорий Украины и Грузии, не могут называть своих военных в зоне нагорно-карабахского конфликта "миротворцами".

"Российская Федерация, которая продолжает агрессивные действия против Украины, <...> не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, "миротворцами", - заявил постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Также политик подчеркнул, что продолжающаяся оккупация Москвой части суверенной грузинской территории ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России в целом и в регионе Южного Кавказа в частности.

"Это дискредитирует понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права в целом и Устава ООН в частности", - заявил Цымбалюк.

При этом постпред подтвердил безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики "в пределах ее международно признанных границ".

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