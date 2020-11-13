Коронавирус Китайский коронавирус заразил уже 53 миллиона граждан

2020-11-13 12:41 56

По состоянию на сегодня, более 53 миллионов жителей планеты заразились китайским коронавирусом нового типа.

По данным статистического портала Worldometers, в мире было подтверждено 53 076 770 случаев COVID-19. 643 тысяч новых инфицированных выявили за последние сутки.

37,2 миллиона пациентов выздоровели и 1,3 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией.

Лидером по заболеваемости и смертности остаются США. В стране инфицированы 10,9 млн граждан. На втором месте по заболеваемости находится Индия (8,7 млн), на третьем - Бразилия (5,8 млн).

В первую десятку входят также Франция (1,89 миллиона зараженных), РФ (1,85 миллиона), Испания (1,5 миллиона), Великобритания (1,29 миллиона), Аргентина (1,28 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона) и Италия (1,1 миллиона). Украина по количеству инфицированных занимает 20-е место в мире и девятое в Европе.

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