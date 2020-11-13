Коронавирус Китайский коронавирус заразил уже 53 миллиона граждан

2020-11-13 12:41 56

По состоянию на сегодня, более 53 миллионов жителей планеты заразились китайским коронавирусом нового типа.  

По данным статистического портала Worldometers, в мире было подтверждено 53 076 770 случаев COVID-19. 643 тысяч новых инфицированных выявили за последние сутки. 

37,2 миллиона пациентов выздоровели и 1,3 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией.

Лидером по заболеваемости и смертности остаются США. В стране инфицированы 10,9 млн граждан. На втором месте по заболеваемости находится Индия (8,7 млн), на третьем - Бразилия (5,8 млн).

В первую десятку входят также Франция (1,89 миллиона зараженных), РФ (1,85 миллиона), Испания (1,5 миллиона), Великобритания (1,29 миллиона), Аргентина (1,28 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона) и Италия (1,1 миллиона). Украина по количеству инфицированных  занимает 20-е место в мире и девятое в Европе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Возле крупного курорта Египта разбился военный вертолет с миротворцами

2020-11-13 11:43 84

COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной

2020-11-13 10:12 434

Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

2020-11-12 21:00 126

"Плевать на перемирие": армия РФ притащила на Донбасс военную технику, оккупантов четко зафиксировали

2020-11-12 19:00 4599

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Уже потеряли миллиард - Садовый пояснил отказ Львова от карантина выходного дня

2020-11-13 13:12 42

Китайский коронавирус заразил уже 53 миллиона граждан

2020-11-13 12:41 56

COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной

2020-11-13 10:12 434

В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-13 09:11 273
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Уже потеряли миллиард - Садовый пояснил отказ Львова от карантина выходного дня 2020-11-13 13:12 42
Китайский коронавирус заразил уже 53 миллиона граждан 2020-11-13 12:41 56
COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной 2020-11-13 10:12 434
В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19 2020-11-13 09:11 273

Лента

13:12 Уже потеряли миллиард - Садовый пояснил отказ Львова от карантина выходного дня
12:41 Китайский коронавирус заразил уже 53 миллиона граждан
КАРТА 12:15 Прогноз погоды на выходные - в Украину идут холода до – 5°C
11:43 Возле крупного курорта Египта разбился военный вертолет с миротворцами
11:14 Перестрелка в Киеве: полицейский получил три огнестрельных ранения
фото 10:39 На Окружной Киева такси влетело в киоск, есть жертвы и пострадавшие
10:12 COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной
09:38 ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
09:11 В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19
08:27 Стало известно, когда в Украину поступит первая вакцина от коронавируса