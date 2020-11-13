Коронавирус Уже потеряли миллиард - Садовый пояснил отказ Львова от карантина выходного дня

2020-11-13 13:12 42

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил об отказе властей его города от карантина выходного дня, аргументировал это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 млрд грн из-за пандемии Covid-19. 

"В этом году мы, как город, недополучаем 1 млрд грн. Знаете, сколько государство забирает из нашего бюджета реверсной дотации? 591 млн. Так, извините нас, с нас деньги берут, мы из того ковидного фонда получаем крохи. Что это за ответственная политика? Как мы можем сосуществовать в стране, когда одним можно все, а другим ничего?", - сказал Садовый в эфире ТВ, передает "Интерфакс".

Также чиновник уверяет, что из-за карантина выходного дня могут пострадать 50 тыс. жителей Львова и членов их семей. По его словам Львов - это город малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Садовый подтвердил ранее озвученное намерение властей города отказаться от введения карантина выходного дня.

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