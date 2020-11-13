Коронавирус В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается

2020-11-13 21:36 112

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что правительственное постановление о введении карантина выходного дня на территории Украины не касается деятельности местных органов власти. Об этом министр сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, ранее мэры ряда городов Украины заявили, что они не собираются вводить жесткий карантин в выходные дни.

Власти Одессы, Ровно, Львова и Славянска заявили, что карантин выходного дня станет для их городов большой проблемой и нанесет критический ущерб местному бизнесу и горожанам.

В свою очередь Немчинов подчеркнул, что постановление правительства никак не касается деятельности органов местной власти и мэры не могут влиять на те сферы, на которые они влияют.

При этом министр добавил, что принятое постановление о введении карантина выходного дня вступает в силу уже сегодня. Постановление опубликовано в газете "Урядовый курьер".

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