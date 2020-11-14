Коронавирус Петиция об отмене карантина набрала 25 тыс голосов

2020-11-14 10:00 77

 

Подписанты требуют отменить карантин выходного дня и описывают его катастрофические последствия.

Петиция на сайте президента об отмене карантина выходного дня всего за четыре дня набрала 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел глава государства.

Автором петиции выступила Екатерина Егорова. В тексте петиции они привела выдержки из законодательства, в которых говорится о правах граждан на предпринимательскую деятельность, работу, соцзащиту, необходимый жизненный уровень и компенсацию со стороны государства, за потери, вызванные незаконными решениями.

Она утверждает, что введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики, а также убыткам и закрытием заведений, в результате чего десятки тысяч людей потеряют работу.

Автор и подписанты петиции требуют отменить карантин выходного дня, а в будущем проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса при принятии подобных решений.

На момента публикации материала за петицию проголосовали 25 893 человека.

Напомним, с 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. В это время будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, непродуктовых магазинов и ТРЦ.

Также сообщалось, что полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.

Отметим, ряд областных центров отказываются соблюдать правила карантина выходного дня.

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