Коронавирус Любители сладкого хуже переносят коронавирусную болезнь - Ляшко

2020-11-14 13:30 126

 

Употребление сладостей может привести к тяжелому течению коронавирусной болезни, которую за прошедшие сутки выявили у рекордного числа украинцев.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "112 Украина".

"Нужно как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь. Углеводные (продукты), низкая физическая активность приводят к тому, что усложнятся течение заболевания", - заявил чиновник.

Ранее замминистра рассказал, что в Украине пациентам на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на Covid-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут. Такая услуга станет доступна в ближайшее время.

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