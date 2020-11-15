Коронавирус УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с коронавирусом

2020-11-15 00:10 63

Киевский клуб наказан денежным штрафом из-за своих же болельщиков.

Киевское Динамо получило штраф от УЕФА за нарушения в матче первого первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок против итальянской команды прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. В итоге киевляне получили штраф в пять тысяч евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками. УЕФА отмечает, что болельщики не носили маски и не соблюдали правила социального дистанцирования. Также команда Мирчи Луческу оштрафована на 14 тысяч евро за то, что на стадионе были заблокированы проходы.

Все штрафы команда должна выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.

Динамо занимает третье место в своей группе ЛЧ, опережая Ференцеварош по разнице забитых-пропущенных мячей. Следующий матч Динамо проведет 24 ноября против Барселоны в Киеве.

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