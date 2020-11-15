Коронавирус Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов описал худший сценарий карантина

2020-11-15 00:20 49

 

Введение карантина выходного дня существенно уменьшит нагрузку на медицинскую систему Украины.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава.

Он подчеркнул что украинская экономика не выдержит полного локдауна.

"Транспорт и метро - это критическая инфраструктура и мы не можем его остановить, ведь это приведет к полному локдауну. Поэтому надо найти другое решение. Мы его нашли - это карантин выходного дня. Это решение принималось с учетом советов наших эпидемиологов. Они четко сказали, что даже такой жесткий карантин в один день уже уменьшает количество заболевших, потому что люди между собой не контактируют", - сказал министр.

Степанов пояснил, что при этом транспорт и метро будут работать, поскольку это критическая инфраструктура, которую нельзя останавливать.

"Если мы будем уменьшать распространение болезни хотя бы на эти два дня - субботу и воскресенье, когда большинство украинцев отдыхают, чтобы они просто оставались дома, чтобы некуда было ехать, кроме продуктового магазина или аптеки, то мы существенно уменьшим нагрузку на нашу медицинскую систему. Как следствие - люди будут меньше болеть", - считает министр.

При этом Степанов отметил, что карантин выходного дня вводили и в других странах, например, в Израиле, что помогло снизить уровень заболеваемости.

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