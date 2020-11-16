Коронавирус В ВОЗ зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 в мире

2020-11-16 13:44 84

Эксперты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали за сутки рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии.

Как сообщает DW, вчера выявлено 660 905 случаев коронавируса. До этого, "рекордным" днем по числу выявленных инфицированных стала пятница, 13 ноября, - 645 410 случаев.

Общее число выявленных случаев COVID-19 выросло до 53 766 728.

Жертвами коронавируса в мире стали 1 308 975 пациентов.

Специалисты ВОЗ также выявили тенденцию, когда фиксируется наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса. Это преимущественно вторник и среда.

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