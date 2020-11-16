Коронавирус Минздрав послал предпринимателей на работу и в больницы

2020-11-16 18:30 98

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак дала совет предпринимателям, которые вынуждены простаивать из-за карантина выходного дня.

Об этом она рассказала во время брифинга, пишет «Еспресо.TV» .

Микитчак посоветовала предпринимателям в вынужденном простое из-за карантина выходного дня «искать дополнительные источники дохода», а также идти работать в больницы.

«Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, - из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное», - отметила она.

При этом Микичак предложила малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, «не имея ресурса, с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественные медицинские услуги каждому гражданину».

По ее словам, временные рабочие места для предпринимателей готовы предоставить больницы.

Вдобавок к этому Микичак подчеркнула, что на данный момент больницы и центры медицинской помощи нуждаются «сильных и здоровых рабочих руках»: экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, охранников, вахтеров, разнорабочих и тому подобное.

Следует отметить, что с утра понедельника, 16 ноября, у стен Верховной Рады Украины началась акция протеста, которую проводят активисты общественного движения SaveФОП. Они требуют принятия проектов законов №3853-1 (2) и №3993, которые помогут защитить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Тем временем, заместитель спикера Рады, представитель «Батькивщины» Елена Кондратюк, занявшая место Дмитрия Разумкова на время его болезни, раскритиковала «карантин выходного дня», заявив о готовности пойти навстречу предпринимателям.

Напомним, замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что мэры городов, отказавшихся от соблюдения «карантина выходного дня», должны сесть за стол переговоров с представителями центральной власти.

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