Политика Азербайджан будет через суд добиваться компенсации за разрушения в Нагорном Карабахе

2020-11-17 09:38 112

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет требовать в международных судах компенсаций от Еревана за разрушенные инфраструктуру и дома в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал во время визита в Физулинский и Джебраильский районы, которые перешли под контроль Азербайджана.

По словам Алиева, в Джебраиле не осталось ни одного целого здания. Разрушены школы, дома и другие объекты.

"Противник разрушил всю инфраструктуру. Они ответят за все в международном суде. Я говорил и еще раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За все это они тоже ответят", - сказал Алиев.

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