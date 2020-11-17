Какие вопросы Верховная Рада рассмотрит 17 ноября - повестка дня

Сегодня премьер Денис Шмыгаль отчитается в парламенте по ситуации с коронавирусом в Украине, причинах введения карантина выходного дня и использовании средств, направленных на борьбу с Covid-19.
Как свидетельствует повестка дня, парламент рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.
В повторном первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.
Для второго чтения предложены проекты законов:
об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций;
по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей с инвалидностью, лишенных родительской опеки;
о закупке природного газа;
относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни.
В первом чтении рассмотрят проекты законов:
об устранении правовых коллизий в требованиях к уставу обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью;
по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком;
о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи;
относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.
Нардепы также рассмотрят проект постановления об обращении в Кабинет Министров Украины относительно налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.