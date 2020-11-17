Политика Какие вопросы Верховная Рада рассмотрит 17 ноября - повестка дня

2020-11-17 09:11 105

Сегодня премьер Денис Шмыгаль отчитается в парламенте по ситуации с коронавирусом в Украине, причинах введения карантина выходного дня и использовании средств, направленных на борьбу с Covid-19.

Как свидетельствует повестка дня, парламент рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.

В повторном первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.

Для второго чтения предложены проекты законов:

об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций;

по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей с инвалидностью, лишенных родительской опеки;

о закупке природного газа;

относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни.

В первом чтении рассмотрят проекты законов:

об устранении правовых коллизий в требованиях к уставу обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью;

по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком;

о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи;

относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.

Нардепы также рассмотрят проект постановления об обращении в Кабинет Министров Украины относительно налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.