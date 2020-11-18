Коронавирус В больнице Киевской области умер больной коронавирусом, который пожертвовал свой кислород сыну

2020-11-18 18:00 259

 

В одной из больниц Киевской области умер больной коронавирусом мужчина, который из-за нехватки кислородных концентраторов пожертвовал своими минутами на аппарате в пользу сына, также больного Covid-19.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов. В итоге больным дают дышать кислородным концентратором по 15 минут в день.

"В районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", — написала Яровая.

По ее словам, 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало. "Кто не пережил признаки одышки во время коронавируса, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла говорить. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему 15 минут дают подышать кислородом", — рассказала волонтер.

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