Политика Зеленский открыто заявил, что бизнес Порошенко ждут огромные штрафы

2020-11-19 11:44 154

Украинские политики снова удивляют скандальными поступками как мировое сообщество, так и своих граждан. Так, шестой президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, в котором фактически пригрозил своему предшественнику - пятому президенту Петру Порошенко штрафом.

"Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника финтес-клуба "Пятый элемент", - заявил Зеленский в своем видеообращении.

Также, он посоветовал экс-президенту не "тратить средства на ботофермы", а хранить деньги на выплату штрафов. 

В то же время Порошенко назвал такие обвинения агонией своего преемника в должности президента.

Напомним, правоохранити выявили, что во время карантина выходного дня спорткомплекс "Пятый элемент" в Подольском районе Киева, который связывают с Порошенко, работал в обычном режиме.

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Зеленский открыто заявил, что бизнес Порошенко ждут огромные штрафы 2020-11-19 11:44 154
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