Политика Зеленский представил послам G7 план выхода из конституционного кризиса

2020-11-19 18:30 98

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) обсудил ситуацию с Конституционным судом и представил план выхода из конституционного кризиса в Украине. Эту информацию сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, 19 ноября.

Зеленский предложил следующие шаги:

восстановление до конца года уголовной ответственности за недостоверное декларирование;

возврат всех контрольных функций Национальному агентству по борьбе с коррупцией;

решение вопроса Конституционного суда.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - отметил президент.

Послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы и быструю реакцию украинской власти на решение КСУ. Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор новых судей Конституционного суда.

Дело в том, что на закрытом заседании Конституционного суда было принято революционное решение. Оно отменяет наказание за недостоверное декларирование и незаконное обогащение, а также лишает Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) ряда полномочий. В качестве последствий уже называют паузу в процессе назначения мэров и местных депутатов, избранных на местных выборах. А также приостановку безвиза с ЕС.

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