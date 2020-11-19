Коронавирус В ВОЗ рассказали, как европейские страны могут избежать новых локдаунов

2020-11-19 19:00 112

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что европейские страны могут избежать новых локдаунов, если использование масок в них достигнет 95%.

Об этом со ссылкой на главу европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге пишет "Интерфакс".

Кроме того, по мнению Клюге, закрытие школ для сдерживания пандемии является неэффективной мерой. Он заявил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

Отметим, что режим изоляции для борьбы с коронавирусом уже ввели во Франции в конце октября. 18 ноября представитель правительства страны Габриэль Атталь сказал, что до отмены ограничений еще далеко.

В Германии с начала месяца закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только на вынос. В стране не будут работать традиционные Рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре. Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября и до 2 декабря действует в Англии.

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