Коронавирус Отменен важный документ, в Кабмине облегчили жизнь украинцев: "С сегодняшнего дня..."

2020-11-19 17:30 5327

 

Минцифры Украины ликвидировало справку о составе семьи, ранее необходимую для получения ряда госуслуг

Как информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины, подобным образом в ведомстве надеются упростить для украинцев получение государственных услуг.

Справка о составе семьи с сегодняшнего дня не нужна:

при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;

при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его освобождении от Госспецсвязи;

при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

 при подаче военнослужащими, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.

Напомним, в начале ноября Верховная Рада позволила украинцам, достигшим 16 лет без согласия родителей менять свое отчество.

При согласии родителей изменить отчество можно будет и с 14 лет.

Ранее мы сообщали, что украинцев, получающх государственных выплаты на банковские карты, подстерегает опасность. На сайте Национального банка Украины дали разъяснения, в каких случаях можно лишиться всех денег: если человек имеет долги за кредиты, непогашенные штрафы или невыплаченные алименты.

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