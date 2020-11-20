Коронавирус Covid-19 в странах Евросоюза убивает три человека каждую минуту

2020-11-20 09:12 133

Региональный глава Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге привел печальную статистику, по которой каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один зараженных. Это означает, что всего за одну минуту в ЕС погибают три человека.

Как сообщает The Guardian, в 53 странах, входящих в Европейский регион ВОЗ, зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев Covid-19, в том числе 4 миллиона - в текущем месяце. Почти 355 тыс. человек умерло.

По словам Клюге, в более 80% стран в последние 14 дней резко выросли показатели заболеваемости: они превышают 100 случаев на 100 тыс. человека. Практически в каждой третьей стране эти показатели очень высокие - они превышают 700 на 100 тыс. человек.

"В результате мы видим все больше сигналов, связанных с перегруженностью систем здравоохранения", - сказал он.

При этом, по словам регионального главы ВОЗ, палаты интенсивной терапии во Франции были загружены на 95% больше в течение 10 дней, а в Швейцарии - на полную.

Более строгие меры, отмечает Ханс Клюгге, введенные правительствами, начинают показывать многообещающие результаты. Количество новых еженедельных случаев снизилось с более чем 2 млн на позапрошлой неделе до примерно 1,8 млн на прошлой неделе.

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