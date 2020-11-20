Коронавирус В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердилось 14 575 новых случаев заражения

2020-11-20 11:10 98

В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. Выявлено 14 575 случаев заражения.

По данным МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой и Сумской областях.

За 24 часа госпитализированы 1 728 человек, летальных случаев - 229 (за все время пандемии – 10 598), а выздоровели 7 845 человек (всего - 274 324). Кроме того, проведено 70 752 тестирования, в частности методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 14 857 случаев

Волынская область - 20 651

Днепропетровская область - 26 202

Донецкая область - 19 223 *

Житомирская область - 25 111

Закарпатская область - 20 827

Запорожская область - 22 225

Ивано-Франковская область - 30 684

Киевская область - 28 427

г. Киев - 56 594

Кировоградская область - 4 052

Луганская область - 5 474 *

Львовская область - 39 916

Николаевская область - 14 181

Одесская область - 36 053

Полтавская область - 17 403

Ровенская область - 27 054

Сумская область - 20 872

Тернопольская область - 24 843

Харьковская область - 50 252

Херсонская область - 8 155

Хмельницкая область - 25 290

Черкасская область - 16 437

Черновицкая область - 30 143

Черниговская область - 13 159

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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