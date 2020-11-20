Коронавирус В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердилось 14 575 новых случаев заражения

2020-11-20 11:10 98

В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. Выявлено 14 575 случаев заражения. 

По данным МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой и Сумской областях.

За 24 часа госпитализированы 1 728 человек, летальных случаев - 229 (за все время пандемии – 10 598), а выздоровели 7 845 человек (всего - 274 324). Кроме того, проведено 70 752 тестирования, в частности методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795. 

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 14 857 случаев
  • Волынская область - 20 651
  • Днепропетровская область - 26 202 
  • Донецкая область - 19 223 *
  • Житомирская область - 25 111
  • Закарпатская область - 20 827 
  • Запорожская область - 22 225 
  • Ивано-Франковская область - 30 684 
  • Киевская область - 28 427
  • г. Киев - 56 594
  • Кировоградская область - 4 052 
  • Луганская область - 5 474 *
  • Львовская область - 39 916 
  • Николаевская область - 14 181 
  • Одесская область - 36 053 
  • Полтавская область - 17 403 
  • Ровенская область - 27 054 
  • Сумская область - 20 872 
  • Тернопольская область - 24 843
  • Харьковская область - 50 252 
  • Херсонская область - 8 155 
  • Хмельницкая область - 25 290 
  • Черкасская область - 16 437 
  • Черновицкая область - 30 143 
  • Черниговская область - 13 159 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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