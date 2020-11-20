В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердилось 14 575 новых случаев заражения
2020-11-20 11:10 98
В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. Выявлено 14 575 случаев заражения.
По данным МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой и Сумской областях.
За 24 часа госпитализированы 1 728 человек, летальных случаев - 229 (за все время пандемии – 10 598), а выздоровели 7 845 человек (всего - 274 324). Кроме того, проведено 70 752 тестирования, в частности методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 14 857 случаев
- Волынская область - 20 651
- Днепропетровская область - 26 202
- Донецкая область - 19 223 *
- Житомирская область - 25 111
- Закарпатская область - 20 827
- Запорожская область - 22 225
- Ивано-Франковская область - 30 684
- Киевская область - 28 427
- г. Киев - 56 594
- Кировоградская область - 4 052
- Луганская область - 5 474 *
- Львовская область - 39 916
- Николаевская область - 14 181
- Одесская область - 36 053
- Полтавская область - 17 403
- Ровенская область - 27 054
- Сумская область - 20 872
- Тернопольская область - 24 843
- Харьковская область - 50 252
- Херсонская область - 8 155
- Хмельницкая область - 25 290
- Черкасская область - 16 437
- Черновицкая область - 30 143
- Черниговская область - 13 159
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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