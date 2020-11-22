Не обоняние: назван один из первых признаков COVID-19

Эксперты не раз говорили о первых признаках коронавируса. К примеру, о высокой температуре, о сухом кашле. Также часто COVID-19 определяют с помощью симптома потери вкуса и обоняния. Но есть ещё один индикатор, о котором мало кто говорит.

Один из первых признаков COVID, который вообще не связан с потерей обоняния и лихорадкой

WomanEL хочет о нём рассказать и поделиться данными нового исследования:

Новое исследование проводилось исследователями из Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Его результаты опубликовали в Журнале клинической иммунологии и иммунотерапии с открытым доступом.

Оно показало, что бред в сочетании с лихорадкой может быть ранним признаком COVID. Они указывают, что это умственное замешательство может быть проявлением других симптомов – потери обоняния и вкуса, головных болей, кашля и затрудненного дыхания.

Бред – это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как будто он видит сон.

Каковы же симптомы делирия/бреда?

Снижение осведомленности об окружающей среде:

Неспособности сосредоточиться на теме или переключаться между темами;

Зацикливаться на идее, а не отвечать на вопросы или вести беседу;

Легко отвлекаться на неважные вещи;

Отстраненность, небольшая активность или отсутствие активности или слабая реакция на окружающую среду.

Плохие навыки мышления (когнитивные нарушения):

Плохая память, особенно о недавних событиях;

Дезориентация – например, незнание, где вы находитесь или кто вы;

Затруднения при разговоре или запоминании слов;

Бессвязная или бессмысленная речь;

Проблемы с пониманием речи;

Трудности с чтением или письмом.

Изменения в поведении:

Видеть несуществующие вещи (галлюцинации);

Беспокойство, возбуждение или агрессивное поведение;

Кричать, стонать или издавать другие звуки;

Быть тихим и замкнутым – особенно у пожилых людей;

Замедленные движения или вялость;

Нарушенные привычки сна;

Обратный цикл сна-бодрствования ночью и днем.

Эмоциональные расстройства:

Беспокойство, страх или паранойя;

Депрессия;

Раздражительность или гнев;

Чувство приподнятого настроения (эйфория);

Апатия;

Быстрые и непредсказуемые смены настроения;

Изменения личности.

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