Не обоняние: назван один из первых признаков COVID-19

Эксперты не раз говорили о первых признаках коронавируса. К примеру, о высокой температуре, о сухом кашле. Также часто COVID-19 определяют с помощью симптома потери вкуса и обоняния. Но есть ещё один индикатор, о котором мало кто говорит.
Один из первых признаков COVID, который вообще не связан с потерей обоняния и лихорадкой
WomanEL хочет о нём рассказать и поделиться данными нового исследования:
Новое исследование проводилось исследователями из Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Его результаты опубликовали в Журнале клинической иммунологии и иммунотерапии с открытым доступом.
Оно показало, что бред в сочетании с лихорадкой может быть ранним признаком COVID. Они указывают, что это умственное замешательство может быть проявлением других симптомов – потери обоняния и вкуса, головных болей, кашля и затрудненного дыхания.
Бред – это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как будто он видит сон.
Каковы же симптомы делирия/бреда?
Снижение осведомленности об окружающей среде:
Неспособности сосредоточиться на теме или переключаться между темами;
Зацикливаться на идее, а не отвечать на вопросы или вести беседу;
Легко отвлекаться на неважные вещи;
Отстраненность, небольшая активность или отсутствие активности или слабая реакция на окружающую среду.
Плохие навыки мышления (когнитивные нарушения):
Плохая память, особенно о недавних событиях;
Дезориентация – например, незнание, где вы находитесь или кто вы;
Затруднения при разговоре или запоминании слов;
Бессвязная или бессмысленная речь;
Проблемы с пониманием речи;
Трудности с чтением или письмом.
Изменения в поведении:
Видеть несуществующие вещи (галлюцинации);
Беспокойство, возбуждение или агрессивное поведение;
Кричать, стонать или издавать другие звуки;
Быть тихим и замкнутым – особенно у пожилых людей;
Замедленные движения или вялость;
Нарушенные привычки сна;
Обратный цикл сна-бодрствования ночью и днем.
Эмоциональные расстройства:
Беспокойство, страх или паранойя;
Депрессия;
Раздражительность или гнев;
Чувство приподнятого настроения (эйфория);
Апатия;
Быстрые и непредсказуемые смены настроения;
Изменения личности.
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