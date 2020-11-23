Коронавирус Что показала проверка соблюдения карантина выходного дня в Киеве

2020-11-23 12:10 77

По результатам проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения карантина выходного дня в Киеве в воскресенье полиция составила 44 протокола за его нарушение.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Киева на Facebook, в столице работало 20 мобильных групп с участием специалистов Госпродпотребслужбы и полиции.

Совместно проверили 1634 субъекта хозяйствования. В частности, 315 предприятий общественного питания, 347 объектов по реализации продовольственных товаров, 716 - непродовольственных товаров, 38 агропродовольственных рынков, 77 заведений бытового обслуживания, 54 парикмахерских и салонов красоты, 20 спортзалов и фитнес-центров, 12 учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи), 10 АЗС, 8 аптек, 8 ТРЦ, 29 развлекательных заведений.

По результатам проведенного контроля составлены 44 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей".

Больше всего нарушений установлено в Голосеевском и Деснянском районах - по 6, Соломенском и Подольском - по 5 протоколов. Кроме того, полиция обнаружила, что в столице из 29 проверенных развлекательных заведений, 4 нарушали запрет на работу в ночное время, и некоторые уже делают это не впервые.

По результатам работы мониторинговых групп в Госпродпотребслужбе сделали вывод, что большинство проверенных субъектов хозяйствования придерживаются ограничений о запрете работы в выходные дни. Однако ряд элитных развлекательных центров откровенно игнорируют запрет на прием посетителей.

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