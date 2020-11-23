Коронавирус В Минздраве рассказали о крайне низкой вероятности ослабления карантина

2020-11-23 14:43 189

Ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин ни в одном регионе Украины.

По данным МОЗ, наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения регистрируется в Сумской области - 781,2 (+), в Житомирской области - 664,3 (+) и в Черновицкой области - 662,2 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 131,0 (+), в Луганской области - 169,6 (-) и в Винницкой области - 189,0 (-).

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга сообщил, что в Украине увеличилось количество пациентов, госпитализированных с COVID-19. За прошедшую неделю их было 10 тыс. 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.

"За неделю мы получили подтвержденных случаев COVID по стране ровно 90 тыс. случаев. Это почти на 14 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тыс. 221 случай соответственно", - сказал Максим Степанов.

Также чиновник признал, что в некоторых регионах возникли серьезные проблемы с заполненностью коек в больницах, поскольку ситуация там близка к критической.

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