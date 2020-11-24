В Украину не пустили венгерского политика Иштвана Грежу - есть реакция МИД

В Украину не пустили венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства в местные выборы.
"Во вторник утром Грежа прибыл на пункт пропуска Лужанка в Закарпатской области, где пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу. КПП Берегшурань-Лужанка – ближайший к городу Берегово с самой многочисленной венгерской общиной в Украине", - сообщает ЕП со ссылкой на собственные источники.
Ранее Будапешт предупредил о визите чиновника, хотя и знали, что въезд ему запрещен. Поэтому, вероятно, венгры предполагали его недопуск на границе.
Эту информацию подтвердили в МИД, отметив, что отказ во въезде является частным случаем.
"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", - заявили в ведомстве.
Напомним, Иштван Грежа - уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
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