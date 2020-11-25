Мир Исторические выборы: Байден и Трамп набрали рекордное число голосов в истории США

2020-11-25 15:45 175

Победивший на выборах в США Джо Байден стал первым кандидатом в президенты, получившим более 80 миллионов голосов избирателей.

Как сообщает CNN, подсчет голосов все еще не закончен, но по состоянию на данное время Байден уже набрал более 80 011 000 голосов, тогда как президент Дональд Трамп - более 73 800 000 голосов. При этом у Трампа второе место по количеству голосов в истории США.

На этих выборах Байден получил 306 голосов выборщиков, а Трамп - 232. Чтобы стать президентом, необходимы 270 голосов выборщиков.

Напомним, что ранее Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако заявил, что продолжает борьбу за итоги выборов и уверен в свой победе, однако дал распоряжение своей команде начать передачу власти.

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