Коронавирус Кабмин вернул "пакет малыша"

2020-11-25 16:30 77

 

Украинское правительство возобновило предоставление "пакетов малыша". Своим решением Кабмин вернул выдачу единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ранее выдачу приостановили из-за решения Антимонопольного комитета. Соответствующий документ был принят на заседании правительства в среду, 25 ноября.

Так, согласно постановлению, детям, рожденным с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения "пакет малыша".

В случае повреждения или недоукомплектования набора необходимо в течение трех дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения в течение месяца "пакета малыша" по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

Напомним, что ранее Кабмин планировал выплачивать родителям стоимость "пакета малыша".

В сентябре стало известно, что Рада решила не монетизировать "пакет малыша". Родителям новорожденных по-прежнему будут выдавать коробку с необходимыми вещами для младенца.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Новые зарплаты в Кабмине, простым украинцам такие суммы и не снились: "выдали премии за..."

2020-11-24 19:00 441

Украинские чиновники раскрыли планы по подготовке к полному локдауну

2020-11-20 10:39 777

Отменен важный документ, в Кабмине облегчили жизнь украинцев: "С сегодняшнего дня..."

2020-11-19 17:30 70154

Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать

2020-11-18 21:30 1099

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украине грозит сильнейшая вспышка вируса, названы очаги инфекции: "Должны первыми тестироваться"

2020-11-25 19:30 42

В Минздраве рассказали, когда человек с коронавирусом перестает быть заразным

2020-11-25 19:00 84

"Новогодний" локдаун в Украине: что говорят в правительстве о сроках

2020-11-25 17:00 280

Кабмин вернул "пакет малыша"

2020-11-25 16:30 77
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украине грозит сильнейшая вспышка вируса, названы очаги инфекции: "Должны первыми тестироваться" 2020-11-25 19:30 42
В Минздраве рассказали, когда человек с коронавирусом перестает быть заразным 2020-11-25 19:00 84
"Новогодний" локдаун в Украине: что говорят в правительстве о сроках 2020-11-25 17:00 280
Кабмин вернул "пакет малыша" 2020-11-25 16:30 77

Лента

19:30 Украине грозит сильнейшая вспышка вируса, названы очаги инфекции: "Должны первыми тестироваться"
19:12 Умер легендарный футболист Диего Марадона: недавно он перенес операцию на мозге
19:00 В Минздраве рассказали, когда человек с коронавирусом перестает быть заразным
18:35 Компании биржевой направленности: поставщики «грязных» услуг
18:30 За украинскими водителями будут следить еще внимательнее, что изменится на дорогах: «до конца года…»
18:00 Украинцам показали календарь повышения пенсий
17:30 Боруссия - Шахтер: последние новости перед матчем
17:00 "Новогодний" локдаун в Украине: что говорят в правительстве о сроках
16:30 Кабмин вернул "пакет малыша"
15:45 Исторические выборы: Байден и Трамп набрали рекордное число голосов в истории США