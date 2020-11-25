Коронавирус Украине грозит сильнейшая вспышка вируса, названы очаги инфекции: "Должны первыми тестироваться"

2020-11-25 19:30 224

 

Врач подчеркнул важность тестирования на коронавирус в первую очередь групп риска

Пока ряд европейских стран внедряет массовое бесплатное тестирование всего населения, в нашей стране этого не делают даже для групп риска.

Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, первоочередные социальные институты в Украине имеют повышенную опасность превратиться в очаги коронавирусной инфекции с катастрофическими последствиями.

"Безусловно, все социальные институты должны первоочередно тестироваться и системно. Врачи, заключенные, старики, люди, которые находятся в интернатах. Эти заведения могут превращаться в источники, очаги инфекции, и это может иметь тяжелые последствия для всего общества", – считает эксперт.

Он советует начать тестирование в домах престарелых, специнтернатах для людей с инвалидностью, тюрьмах, больницах, воинских частях и тому подобное, ведь они незащищены. То есть под угрозой многие. Он уточнил, что сегодня в Украине во всех таких заведениях отсутствует регулярное и массовое тестирование на вирус.

 "Это серьезная проблема, и мне кажется, что в первую очередь стоит уделить внимание этому вопросу", – резюмировал Бортник.

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