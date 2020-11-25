Коронавирус В Минздраве рассказали, когда человек с коронавирусом перестает быть заразным

2020-11-25 19:00 84

Украинский профессор и врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал в Telegram-канале Минздрава Коронавірус_інфо, когда пациенты с COVID-19 перестают быть переносчиками заболевания.

По словам медика, это происходит примерно через 10 дней после появления первых симптомов.

"Исследования показывают, что через 8-10 дней после появления клинических симптомов COVID-19 пациент уже не является заразным", - сказал Сергей Дубров.

Он добавил, что человек на этом сроке не может заражать других, даже если ПЦР-тесты выявляют фрагменты вируса.

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